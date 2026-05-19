Damit will das Unternehmen sein Angebot für Industriekunden in Europa ausbauen, ‌teilte ⁠Mistral am Dienstag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Emmi AI aus Linz ⁠ist auf Modelle spezialisiert, die komplexe physikalische Vorgänge wie Luftströmungen, Wärmeübertragung und Materialbelastung berechnen können. Mistral-Chef ‌Arthur Mensch erklärte, die Übernahme solle die Position seines ‌Unternehmens als Partner für Hersteller in Branchen ​wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Halbleiterfertigung stärken.