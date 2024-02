Dazu werde Le Maire in einem Interview des TV-Senders TF1 am Sonntagabend auf das langsamere Wachstums Ende 2023 und maue Aussichten für die erste Hälfte dieses Jahres verweisen, hiess es in den Berichten. Der Online-Zeitung «La Tribune» zufolge wird die derzeitige Prognose von 1,4 auf etwa ein Prozent gesenkt. Zudem werde Le Maire Ausgabenkürzungen von 20 Milliarden Euro über zwei Jahre ankündigen. Die Zeitung «Le Figaro» berichtete von einer Kappung der Prognose auf 0,9 Prozent und einem Sparplan von zehn Milliarden Euro.