Staatsanwalt Amaury Lacôte beantragte am Donnerstag vor dem Strafgericht in Nancy, das Unternehmen schuldig zu sprechen. Dem Konzern wird vorgeworfen, vier illegale Deponien in der Nähe seiner Mineralwasser-Abfüllanlagen betrieben zu haben. Auf den Flächen sollen sich insgesamt mehr als 473'000 Kubikmeter Abfälle befunden haben.