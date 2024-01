Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. 2022 hatte es allerdings noch ein Plus von 2,5 Prozent gegeben, 2021 sogar von 6,5 Prozent. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent, nachdem es 2022 noch zu plus 1,8 Prozent und 2021 zu plus 3,2 Prozent gereicht hatte.