Viele ⁠Unternehmen hätten aus Sorge vor steigenden Preisen ‌infolge des Nahost-Krieges ‌ihre Bestellungen ​vorgezogen, teilte die Zentralbank am Montag in ihrem monatlichen Ausblick mit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der nach Deutschland ‌zweitgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone legte voraussichtlich um 0,3 Prozent zu.