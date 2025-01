Grund sei, dass der durch die Olympischen Spiele in Paris ausgelöste Konjunkturaufschwung nachgelassen und das geringe Wachstum zunichte gemacht habe, teilte die Zentralbank in ihrer am Montag veröffentlichten Monatsumfrage zum Geschäftsklima bei 8500 Unternehmen mit. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Eurozone wäre im vierten Quartal um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, aber das sei durch den weithin erwarteten Rückgang nach den Olympischen Spielen zunichte gemacht worden.