Ein Jahr zuvor hatte er Abgeordnete der Nationalversammlung verärgert, weil er nicht zu einer anderen Anhörung erschienen war und dabei Todesdrohungen und Sicherheitsrisiken geltend gemacht hatte. Der 52-jährige Steuerexilant, der in Belgien lebt, hat in Frankreich in den vergangenen Jahren eine heftige Debatte ausgelöst. Grund sind seine Unterstützungsleistungen für philanthropische und politische Organisationen, von denen einige mit Anliegen verbunden sind, die von der extremen Rechten vertreten werden.