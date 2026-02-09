​Wie die französische Zentralbank ‌am Montag ‌weiter mitteilte, sei dies für Anfang Juni geplant. Villeroy (66) gab seinen Rücktritt in einem Brief an ⁠die Mitarbeiter der Zentralbank bekannt. Er erklärte, er verlasse die Banque ​de France, um eine ‌katholische Stiftung zu ‍leiten, die sich für benachteiligte Jugendliche ​und Familien einsetzt.

Sein vorzeitiger Rücktritt bietet dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die ‌Möglichkeit, Villeroys Nachfolger ⁠zu benennen. Diese ‌Ernennung muss jedoch noch vom Finanzausschuss der Nationalversammlung ‍bestätigt werden.

(Reuters)