Als französischer Notenbankchef bestimmte Villeroy de Galhau im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mit. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bedankte sich in einer Mitteilung: «Der EZB-Rat hat enorm von seinem Realismus in Verbindung mit seiner starken europäischen Überzeugung und Vision profitiert, die er stets einbringt.»