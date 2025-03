US-Präsident Donald Trump schadet laut EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau mit einer erratischen Zollpolitik seinem Land stärker als Europa. Der Republikaner bringe das multilaterale Wirtschaftssystem ins Wanken und schädige dabei die US-Wirtschaft und in geringerem Masse auch Europa, sagte der Chef der französischen Zentralbank am Mittwoch vor den Abgeordneten des Finanzausschusses im Parlament in Paris. Die jüngste Herabstufung der Prognose durch die US-Notenbank sei ein Beweis dafür, dass die Politik der Trump-Regierung der amerikanischen Wirtschaft bereits schade, fügte er hinzu.