Bei der Konstanz der US-Politik der vergangenen Jahrzehnte sei ein wichtiges Element die Bindung an die zentrale Rolle des Dollar gewesen, sagte das EZB-Ratsmitglied am Donnerstag im Radiosender France Inter. «Ich glaube, dass die Trump-Administration diese Ansicht auch vertritt, aber sie ist sehr inkohärent in der Art und Weise, wie sie das praktiziert», sagte Villeroy. «Was in den letzten Tagen und Wochen geschehen ist, wirkt sich negativ auf das Vertrauen in den US-Dollar aus», fügte er hinzu.