«Die Rezession in Deutschland, die Schwierigkeiten in China und die hohen Zinssätze werden sich auf das Wachstum im Jahr 2024 auswirken», sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag. Seine Behörde senkte die Wachstumsprognose auf 1,4 Prozent von zuvor 1,6 Prozent. Dies sei jedoch immer noch besser als die Zunahme von einem Prozent, die für dieses Jahr erwartet werde. Der Inflationsschock des letzten Jahres werde weiter abklingen und den Konsum der Haushalte - den traditionellen Motor des französischen Wirtschaftswachstums - ankurbeln. Die Inflation dürfte 2024 auf 2,6 Prozent von 4,9 Prozent in diesem Jahr zurückgehen.