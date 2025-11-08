Zusätzliche Milliarden-Einnahmen müssten Ihnen als Finanzministerin doch gelegen kommen.

Wenn es sie gäbe. Wenn die Vermögenden nicht reagieren würden, könnte der Bund rund 4 Milliarden Franken einnehmen. Aber die Vermögenden werden reagieren! Eine Schätzung der Eidgenössischen Steuerverwaltung basierend auf einer wissenschaftlichen Studie zeigt, dass viele umziehen würden und dadurch 85 bis 98 Prozent des Geldes ins Ausland abgezogen werden könnten. Dann würden wir je nach Szenario nur noch bis gut eine Milliarde zusätzlich einnehmen. Gleichzeitig würden die Steuereinnahmen beim Bund, bei den Kantonen und Gemeinden aufgrund der Wegzüge aber deutlich sinken. Das heisst: Unter dem Strich könnte die Rechnung negativ ausfallen. Davon hätte niemand etwas.