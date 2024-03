Machismo in der Werbung kommt heute nicht mehr gut an. Anders war das 1999. Damals startete die Richemont-Uhrenmarke IWC ihre berühmt-berüchtigte Kampagne, die Uhren und Frauen verglich. «Der Uhr» wurde da zum Beispiel angepriesen und so unterstrichen, dass IWC-Uhren für Männer sind, für richtige Männer, die etwas Besonderes verdienen: «Männer verdienen mehr als Frauen. Zum Beispiel eine IWC.» Der vielleicht beste Slogan der Kampagne: «Fast so kompliziert wie eine Frau. Aber pünktlich.» Die Kampagne lief bis 2005. Und allzu gerne wird das Unternehmen heute nicht mehr an sie erinnert.