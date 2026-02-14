USA warnen vor Zusammenarbeit von China und Russland

Frederiksen sagte in München, ihr Land habe seit Jahren eine dauerhafte Präsenz der Nato auf Grönland erbeten. Nötig sei nun auch, schon über industrielle Ziele für die Überwachung im Hohen Norden zu reden, weil einige der technologischen Fähigkeiten dafür noch nicht produziert seien.