Der Konzernumsatz von Freenet schrumpfte den Angaben zufolge 2025 um 1,5 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn habe mit 515,4 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert gelegen. Gleiches gelte für den Mittelzufluss, der 292,1 Millionen Euro erreichte. Für 2026 peilt der Mobilfunk- und TV-Anbieter ein ‌deutliches Wachstum des Konzernumsatzes an. Der operative Gewinn werde voraussichtlich zwischen 500 und 530 Millionen Euro liegen. Für den Free Cash Flow prognostizierte das Unternehmen einen Wert zwischen 270 und 300 Millionen ​Euro.