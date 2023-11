Erneut Tote im Westjordanland

Am Sonntag hatte die Hamas eine dritte Gruppe von Geiseln im Gazastreifen freigelassen. 13 Israelis sowie vier Ausländer wurden dem Roten Kreuz übergeben. Unter den freigelassenen Geiseln war US-Angaben zufolge auch ein vierjähriges amerikanisches Kind, dessen Eltern bei dem Überfall der Hamas auf Zivilisten in Israel am 07. Oktober ums Leben gekommen waren. Am Freitag und Sonntag waren bereits zwei Gruppen von Geiseln freigekommen, von denen einige deutsche Doppelstaatler sind. Nach Angaben israelischer Strafvollzugsbehörden fand im Gegenzug am Sonntagabend die Freilassung von palästinensischen Gefangenen statt.