Was Ashley damit bezweckt: Sicherung der Flexibilität. Er muss für das Angebot keine Aktien am Markt kaufen, sondern steuert über den Terminmarkt. Ein Blick in die Orderbücher zeigt, dass Mitte Juli – und auch in den kommenden Monaten – beträchtliche Positionen an Optionen fällig werden. Je nach Entwicklung der Aktie verfallen diese wertlos, und Frasers lässt sich die Annäherung mit den Prämien der Gegenparteien versüssen. Oder es winkt die Lieferung der Aktien zu günstigen Konditionen. Laut Analysten hat Frasers dem Titel damit einen psychologischen Boden gegeben.