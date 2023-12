Fresenius erklärte nun, durch den Dividendenausfall und die Staatshilfen werde «die langfristige Stärkung des Unternehmens» gefördert. Die Verschuldung werde gesenkt, was sich über die ersparten Zinszahlungen positiv auf das Ergebnis auswirke. Der Aufsichtsrat der Fresenius Management SE müsse die Dividenden-Entscheidung am Mittwoch noch absegnen. Prinzipiell halte der Konzern an seiner Dividendenpolitik fest, die Ausschüttung im Einklang mit dem währungsbereinigten Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie zu erhöhen oder mindestens auf dem Vorjahresniveau zu halten. Die Koppelung der Energiezahlungen an das Bonus- und Dividendenverbot hält Fresenius für verfassungswidrig und prüft deshalb gerichtliche Schritte.