Bei Kabi florierte im dritten Quartal insbesondere das Geschäft mit biopharmazeutisch hergestellten Nachahmerarzneien. Und in seinen Krankenhäusern profitierte Deutschlands grösster Klinikbetreiber von gestiegenen Behandlungszahlen und höheren Preisen. In den Kliniken in Spanien hingegen musste Fresenius trotz eines Umsatzanstiegs im Tagesgeschäft einen leichten Ergebniseinbruch hinnehmen, da dort aufgrund der Sommerferien oft planbare Behandlungen verschoben werden.