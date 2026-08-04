Im zweiten Quartal habe sich Konzern-Umsatz ​organisch um sechs Prozent auf ​5,864 Milliarden Euro erhöht, hiess es zudem. Das Ergebnis (Ebit) ‌im Konzern vor Sondereinflüssen stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die Ebit-Marge habe ​sich ​um 60 Basispunkte ⁠auf 12,3 Prozent verbessert. Für ​das Geschäftsjahr 2026 ⁠werde im Konzern unverändert ein organisches Umsatzwachstum von ‌vier bis sieben Prozent erwartet. Der Ausblick berücksichtige aber keine möglichen Extremszenarien, die ‌sich aus dem dynamischen geopolitischen und makro-ökonomischen ​Umfeld ergeben könnten.