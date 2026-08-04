Grund sei die starke operative Geschäftsentwicklung der Kerngeschäfte, teilte das im Dax gelistete Unternehmen am Dienstagabend mit. Die starke operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein verbessertes Zinsergebnis unterstützte die Ergebnisentwicklung. Auf Basis dieser Entwicklung und den Geschäftsaussichten für das zweite Halbjahr 2026 werde der Ausblick für das währungsbereinigte Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie von bislang fünf bis zehn auf zehn bis 15 Prozent angehoben.
Im zweiten Quartal habe sich Konzern-Umsatz organisch um sechs Prozent auf 5,864 Milliarden Euro erhöht, hiess es zudem. Das Ergebnis (Ebit) im Konzern vor Sondereinflüssen stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die Ebit-Marge habe sich um 60 Basispunkte auf 12,3 Prozent verbessert. Für das Geschäftsjahr 2026 werde im Konzern unverändert ein organisches Umsatzwachstum von vier bis sieben Prozent erwartet. Der Ausblick berücksichtige aber keine möglichen Extremszenarien, die sich aus dem dynamischen geopolitischen und makro-ökonomischen Umfeld ergeben könnten.
(Reuters)