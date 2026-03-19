Die US-Geheimdienste sehen die militärische Lage im Ukraine-Krieg derzeit zugunsten Russlands. «Im vergangenen Jahr hat Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine die Oberhand behalten», sagte US-Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard am Mittwoch vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Solange keine Einigung ‌erzielt sei, werde die Führung in Moskau den Zermürbungskrieg wahrscheinlich fortsetzen, um den Widerstandswillen der Ukraine zu brechen. Trump hatte die bisherigen Bemühungen zur Lösung des Konflikts zuletzt als eine seiner grössten Enttäuschungen bezeichnet.