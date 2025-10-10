«Wenn autoritäre Politiker die Macht ergreifen, ist es von entscheidender Bedeutung, mutige Verteidiger der Freiheit zu würdigen, die aufstehen und Widerstand leisten», hiess es in der Begründung des Komitees weiter. Die Entscheidung fällt in ein Jahr, in dem US-Präsident Trump wiederholt öffentlich erklärt hatte, er verdiene den Friedensnobelpreis - vor allem auch nach der von ihm vermittelten Vereinbarung Israels und der radikal-islamischen Hamas zur Beendigung des Gaza-Kriegs. Experten hatten widerholt erklärt, Trump werde den Preis nicht gewinnen, da er die vom Nobelkomitee hochgehaltene internationale Weltordnung torpediere.