Das teilte das Nobelkomitee in Oslo am Freitag mit. Die Organisation entstand infolge der Atombomben-Abwürfe in Hiroshima und Nagasaki zum Ende des Zweiten Weltkriegs und setzt sich gegen die nukleare Aufrüstung in der Welt ein. Das norwegische Komitee begründete die Auswahl damit, dass sich die Organisation für eine Welt ohne Atomwaffen einsetze und Zeugnis dafür ablege, dass nukleare Waffen nie wieder eingesetzt würden. Im Gegensatz zu den anderen Preisen wird der Friedensnobelpreis in Oslo verliehen.