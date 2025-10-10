Sie werde für ihren «unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf um einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie» ausgezeichnet, teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo am Freitag in seiner Begründung mit. Verliehen wird der Preis am 10. Dezember in der norwegischen Hauptstadt. Dotiert ist er mit umgerechnet knapp einer Million Euro.