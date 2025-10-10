Sie werde für ihren «unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf um einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie» ausgezeichnet, teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo am Freitag in seiner Begründung mit. Verliehen wird der Preis am 10. Dezember in der norwegischen Hauptstadt. Dotiert ist er mit umgerechnet knapp einer Million Euro.
Damit geht US-Präsident Donald Trump leer aus. Er hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel gebracht.
Der Friedensnobelpreis wird seit 1901 in Oslo verliehen. Im vergangenen Jahr ging die renommierte Auszeichnung an die Organisation Nihon Hidankyo, die Japanische Konföderation der Atombomben- und Wasserstoffbombenopfer. Frühere Preisträger waren der US-Bürgerrechtler Martin Luther King, der frühere Bundeskanzler Willy Brandt und, als erste Frau, die österreichische Pazifistin Bertha von Suttner.
Die Nobelpreise sind in diesem Jahr erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie dotiert - umgerechnet entspricht das rund einer Million Euro. Feierlich überreicht werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).
(Reuters/cash)