«Die BASF besinnt sich in ihrer neuen Strategie wieder auf das, was sie am besten kann und was sie ist», sagt Arne Rautenberg von der Fondsgesellschaft Union Investment laut der am Mittwoch veröffentlichten Rede zum virtuellen Aktionärstreffen am Freitag. Der Portfoliomanager begrüsste die Konzentration auf den Verbund und die geplante Trennung von Randgeschäften. Auch Deka Investment zählt zu den Unterstützern. «Das Management hat eines gezeigt: Der Dinosaurier BASF lebt», sagt Deka-Experte Linus Vogel. Der Vorstand zeige Anpassungsfähigkeit und habe dem Konzern «eine Frischzellenkur verordnet».