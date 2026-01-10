Für Favarger wird Zürich die erste Filiale in der Deutschschweiz sein. Aber längst nicht die Einzige. Recherchen von Blick zeigen nämlich: Mit einem Geschäft an der Zürcher Top-Adresse geben sich die Genfer nicht zufrieden. Sie wollen auch in Basel Fuss fassen. Und an der Freie Strasse, der wichtigsten Basler Shoppingmeile, einen Laden eröffnen. Derzeit ist der Job des Leiters der Boutique Basel ausgeschrieben. Auffallend: Auch in Basel steht die Favarger-Filiale in unmittelbarer Nähe zu einem Geschäft von Läderach.