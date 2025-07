«Das ist mehr als nur eine Übernahme», sagte Ferrero-Chef Giovanni Ferrero. «Hier kommen zwei Unternehmen zusammen, die jeweils eine stolze Vergangenheit und Generationen treuer Kunden haben.» Ferrero war 1946 in Alba im italienischen Piemont gegründet worden, heute sitzt die Familienholding in Luxemburg. In den USA ist das Unternehmen bereits seit 1969 vertreten und beschäftigt dort 14.000 seiner 61.000 weltweiten Mitarbeiter. Auch in Nordamerika verkaufen sich Produkte wie die «Nutella»-Haselnusscreme, «Kinder»-Schokolade, «Tic Tac»-Dragees und Ferrero Rocher. WK Kellogg war 1894 vom gleichnamigen «Cornflakes»-Erfinder gegründet worden.