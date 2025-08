Rolle der Euro-Stablecoins bislang «marginal»

Schaaf weist in dem Blog darauf hin, dass der globale Markt zunehmend von Dollar-basierten Stablecoins dominiert werde. Diese machten rund 99 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aus. Im Gegensatz dazu blieben in Euro-denominierte Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 350 Millionen Euro marginal. «Es gibt zwar einige Initiativen, und einige europäische Banken bereiten Berichten zufolge den Markteintritt vor. Der Umfang ist jedoch bisher begrenzt», erklärt Schaaf in dem Blog.