Jefferies und Berenberg haben Abdeckung gestartet

Den Aktienpreis unterstützt hat auch eine verbesserte Wahrnehmung durch Analysten. So hat Jefferies die Abdeckung im September aufgenommen. Das Kursziel von 38,70 Franken und die Kaufempfehlung wurden bis heute mehrfach bestätigt. Berenberg deckt die Aktie seit November ab. Das Preisziel liegt bei 30 Franken, die Einstufung lautet «Buy». Der Markt für Peptidtherapeutika werde zwischen 2025 und 2030 jährlich um mehr als 10 Prozent wachsen, schrieb die zuständige Berenberg-Analystin. Polypeptide werde profitieren, dank eines Marktanteils von rund 15 Prozent, einer breit gefächerten Pipeline und umfassender Expertise auf dem Feld der Peptide, erklärte die Spezialistin.