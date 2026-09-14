«Unternehmerisches Risiko ist aber kein Fehlverhalten», sagte Schneider zur «Basler Zeitung». Wer eine Bank weiterentwickeln wolle, müsse Entscheidungen treffen, deren Erfolg nicht garantiert sei, sagte Schneider in dem am Montag veröffentlichten Interview. Das Geschäft der Online-Tochter Radicant habe sich schwieriger entwickelt als ursprünglich angenommen. Die Produkte und die Kundengewinnung mussten immer wieder angepasst werden, sagte Schneider. Das sei bei einem solchen Start-up üblich. «Am Ende blieb uns aber zu wenig Zeit», sagte der frühere BLKB-Bankratspräsident.