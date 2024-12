Eigenkapitalquote von 10 Prozent

In der Mediendebatte sei dabei vergessen gegangen, was der Bundesrat gleichzeitig an weiterführenden Massnahmen abgelehnt habe. So habe der St. Galler Professor Manuel Ammann etwa auch eine ungewichtete Kapitalquote (Leverage Ratio) von 10 Prozent gefordert. «Im Vergleich zur Leverage-Ratio von 5,5 Prozent, welche für die UBS per Ende 2026 gilt, stellt dies eine substanzielle, aber massvolle Erhöhung dar», schreibt Zuberbühler.