Die Bank habe ihn zum Sündenbock im Zinsmanipulationsskandal gemacht, um ihre Führungskräfte zu schützen, heißt es in der Klageschrift, die der Händler am Donnerstag bei einem New Yorker Gericht einreichte. Die Bank habe vor dem US-Justizministerium falsche Behauptungen aufgestellt, damit der Trader vor Gericht komme, heißt es in der Klageschrift. Die Deutsche Bank erklärte, sie werde sich mit Nachdruck gegen diese Anschuldigungen wehren.