Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Seine Stiftung teilte am Sonntag mit, dass Carter in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia gestorben sei. Er wurde 100 Jahre alt. Der Demokrat amtierte von 1977 bis 1981 als 39. Präsident der Vereinigten Staaten. In den vergangenen Jahren hatte Carter zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde zuletzt palliativ betreut. 2015 hatte Carter bekannt gegeben, an einem metastasierten malignen Melanom (schwarzer Hautkrebs) erkrankt zu sein. Seine Frau Rosalynn war im November 2023 verstorben, die beiden waren 77 Jahre lang verheiratet gewesen. Carter hatte das höchste Lebensalter aller US-Präsidenten erreicht.