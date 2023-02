Neben Scholl wurden auch David Garcia und Urs Gauch in den Verwaltungsrat der Belvédère Asset Management gewählt, heisst es in der Mitteilung weiter. Gauch soll nach der Generalversammlung vom Mai das Präsidium der Belvédère Asset Management von Florian Marxer übernehmen. Marxer werde dann in den VR der Fundamenta Group Holding wechseln.