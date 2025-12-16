Sollen nun also die Regeln der AHV an die Regeln der zweiten und dritten Säule angepasst werden? Dann würde das Alter für den AHV-Bezug von heute 63 auf 60 oder gar 58 sinken. Oder soll es umgekehrt sein: Dass die Regeln der zweiten und dritten Säule an die Regeln der AHV angepasst werden? Dann würde das entsprechende Alter in allen Säulen des Vorsorgesystem künftig 63 betragen - und nicht mehr 58 beziehungsweise 60, wie es aktuell in der zweiten und dritten Säule ist.