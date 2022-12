FTX hatte am 11. November Konkurs angemeldet. Schätzungsweise eine Million Kunden machten zusammengenommen Verluste in Milliardenhöhe. Der Zusammenbruch von FTX riss die Branche in eine schwere Krise, der Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen stürzten in den Keller. Der auf den Bahamas lebende Ex-Chef von FTX, Sam Bankman-Fried, ist von der US-Bundesstaatsanwaltschaft wegen Betrugs angeklagt worden. Eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte Reuters am Samstag, der inhaftierte 30-Jährige werden am Montag bei einem Gerichtstermin auf der Karibikinsel voraussichtlich seiner Auslieferung in die USA zustimmen.