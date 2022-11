Bloomberg Intelligence schätzt, dass GBTC mehr als 3 Prozent des gesamten geminten Bitcoin-Bestandes hält. Die Digitalmünzen werden bei Coinbase Global verwahrt. Am Freitag teilte Grayscale einen Brief von Coinbase-Finanzchefin Alesia Haas, in dem klargestellt wird, dass die Coins des Trusts im so genannten Cold Storage gelagert werden und nicht ausgeliehen werden können.