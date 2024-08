Die Ergebnisse dieser Saison zeigen, wie wichtig China für die grössten Akteure in der Automobilchipherstellung ist, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Verkäufe aufgrund überfüllter Lagerbestände und der nachlassenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen im Westen, die ein wichtiger Treiber der Nachfrage sind, leiden. In den vergangenen zwei Wochen stellte Kurt Sievers, Chief Executive Officer von NXP Semiconductors NV, die Schwäche der Industriemärkte in Europa und Amerika dem "atemberaubenden Wachstum" der EV-Verkäufe in China in diesem Jahr gegenüber. Der Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies AG, Jochen Hanebeck, sagte, dass Chinas Widerstandsfähigkeit dem Endergebnis des deutschen Chipherstellers geholfen hat, auch wenn eine breitere Erholung von der EV-Flaute schwer zu erreichen ist. Für Texas Instruments Inc. ist das China-Geschäft in allen fünf Produktmärkten um bis zu 20 Prozent gestiegen.