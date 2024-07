Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, habe Biden bei einem Treffen am Samstag geraten, seine Wiederwahlkampagne zu beenden, berichtete der US-Sender ABC News am Mittwoch (Ortszeit). Er habe demnach dem 81-Jährigen gesagt, ein Verzicht auf eine erneute Kandidatur sei besser für das Land und die Demokratische Partei. Schumers Büro bezeichnete den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters als «reine Spekulation» und erklärte, Schumer habe lediglich «die Ansichten seiner Fraktion am Samstag direkt Präsident Biden übermittelt». Schumer selbst hatte nach dem Treffen erklärt, er habe ein «gutes Gespräch» mit Biden in dessen Haus in Dalaware geführt.