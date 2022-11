Am Markt wird derzeit geschätzt, dass beim Einlagensatz das neutrale Zinsniveau, bei dem eine Volkswirtschaft weder gebremst noch angeheizt wird, zwischen 1,5 und 2,0 Prozent liegt. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 15. Dezember. Zuletzt hatten manche Euro-Wächter auch auf die Gefahren einer zu kräftigen Anhebung hingewiesen. So sei die Euro-Zone viel mehr verwundbar angesichts einer globalen Konjunkturabschwächung und höherer Energiepreise als die USA, hatte etwa EZB-Direktor Fabio Panetta argumentiert. Die Inflation im Euro-Raum war im Oktober auf das Rekordniveau von 10,7 Prozent geklettert. Damit ist sie inzwischen mehr als fünf Mal so hoch wie das Ziel der EZB von zwei Prozent. Um gegenzusteuern hat die EZB ihre Schlüsselzinsen in rascher Abfolge mehrmals kräftig erhöht - zuletzt zweimal um 0,75 Prozentpunkte. Inzwischen liegt der Leitzins, zu dem sich Banken im Euro-Raum Geld bei der EZB leihen, bei 2,0 Prozent. Der an den Börsen massgebliche Einlagenzins, den Institute für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steht bei 1,5 Prozent.