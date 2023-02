Die Aktien von Watches of Switzerland Group, dem führenden Rolex-Verkäufer in Grossbritannien, brachen ein, da die Verkäufe von Luxusuhren und Schmuck in den USA die Prognosen der Analysten verfehlten. Die Aktie fiel in London um bis zu 16,5 Prozent, ehe die Kursverluste begrenzt werden konnten. Am frühen Nachmittag stand sie noch 8,5 Prozent im Minus.