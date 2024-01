Die fünfjährige Amtszeit von Notenbank-Gouverneur Pierre Wunsch war am Montag abgelaufen. Der zuständige Regentenrat der Belgischen Nationalbank diskutiere nun Optionen, vorübergehend an Wunsch festzuhalten, teilte ein Notenbank-Sprecher am Dienstag mit. Die Regierung hatte gesagt, sie würde Wunsch gerne eine weitere Amtszeit geben. Doch ein formeller Beschluss ist trotz des abgelaufenen Mandats noch nicht erfolgt.