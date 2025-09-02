Zudem muss Navratil dem Aktienkurs neuen Auftrieb verleihen. Das Papier hat sich seit Freixes Amtsantritt schlechter als die europäische Konkurrenz entwickelt und in den vergangenen fünf Jahren ein Drittel seines Wertes verloren. Analysten äusserten die Sorge, der neue Chef könne durch die Sanierungsstrategie seines Vorgängers eingeengt sein, von der der Markt nicht überzeugt sei. «Freixe kam am Markt nicht gut an und auch die Ziele für die Umstrukturierung wurden auf die lange Bank geschoben», kommentierte Maurizio Porfiri, Anlagechef von Maverix Securities. Nun komme es zu einem weiteren Neustart.