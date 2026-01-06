Bislang ist ​Tesla der einzige Autohersteller, der ‌mit seinem «Full Self-Driving»-System (FSD) eine vergleichbare Funktion ‍in den USA anbietet. Dieses kostet rund 8.000 ​Dollar als Einmalkauf oder 99 Dollar pro Monat im Abonnement. Die meisten Autohersteller beschränken Selbstfahrfunktionen ‌auf Autobahnen, wo die Verkehrsmuster ⁠vorhersehbarer sind. Wie bei Tesla ‌müssen jedoch auch bei dem Mercedes-System die Fahrer jederzeit aufmerksam ‍und bereit zum Eingreifen bleiben. In China ist das System bereits seit ​Ende letzten Jahres erhältlich.