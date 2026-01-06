Das System ermögliche es Fahrzeugen, unter Aufsicht des Fahrers autonom auf städtischen Strassen zu fahren, teilte der Stuttgarter Autobauer am Montag mit. Die Funktion mit dem Namen «MB.DRIVE ASSIST PRO» könne Kreuzungen überqueren, abbiegen und Ampeln beachten. In den USA soll das System für drei Jahre 3.950 Dollar kosten.
Bislang ist Tesla der einzige Autohersteller, der mit seinem «Full Self-Driving»-System (FSD) eine vergleichbare Funktion in den USA anbietet. Dieses kostet rund 8.000 Dollar als Einmalkauf oder 99 Dollar pro Monat im Abonnement. Die meisten Autohersteller beschränken Selbstfahrfunktionen auf Autobahnen, wo die Verkehrsmuster vorhersehbarer sind. Wie bei Tesla müssen jedoch auch bei dem Mercedes-System die Fahrer jederzeit aufmerksam und bereit zum Eingreifen bleiben. In China ist das System bereits seit Ende letzten Jahres erhältlich.
(Reuters)