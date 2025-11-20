Der Netto-Mietertrag stieg laut weiteren Angaben um 22 Prozent 33,6 Millionen Franken. Die Mietausfallquote wird mit 1,8 Prozent angegeben. Dabei wurde der Wohnanteil des Portfolios weiter gestärkt und liege neu bei 77 Prozent des Netto-Soll-Mietertrags. Die Anlagerendite belief sich auf 3,88 Prozent (Vorjahr: 3,73 Prozent), was am oberen Rand der Zielbandbreite liege.