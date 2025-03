Der Wert des Immobilienportfolios nahm 2024 um 1,5 Prozent auf 1,22 Milliarden Franken per Stichtag 31. Dezember zu. Trotz der Veräusserung von vier Bestandsliegenschaften sei das Immobilienportfolio weiter ausgebaut worden. Dies gelang durch die Arrondierung einer Liegenschaft in Kilchberg (ZH), gezielte Investitionen in laufende Entwicklungsprojekte sowie dank dem positiven Neubewertungseffekt.