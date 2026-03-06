Der Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft Fundamenta schlägt eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Ausschüttung an die Aktionäre von 0,60 Franken vor. Die Ausschüttung soll zu Lasten der Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgen und nicht als ordentliche Dividende, wie aus der am Freitag publizierten Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am 1. April hervorgeht.