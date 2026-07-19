Die langfristigen Perspektiven sind bei Sandoz jedenfalls gut. Ein Beispiel: Ende Juni hat die US-Zulassungsbehörde FDA den Antrag für eine Generika-Variante des Wirkstoff Tirzepatid (gegen Diabetes und Fettleibigkeit) von Eli Lilly akzeptiert. Sollte die FDA die eigentliche Zulassung erteilen, könnte Sandoz nach eigenen Angaben zu den ersten Anbietern eines generischen Tirzepatid-Präparats in den USA gehören - ein Milliardenmarkt. So etwas würde aber erst sehr langfristig eintreten. Kurz- und mittelfristig sind Sandoz-Kurse unter 60 Franken für Investoren ein Kaufsignal. Anleger sollten vorerst die Halbjahreszahlen vom 5. August abwarten.