Abnehmende Solidarität in Europa

Die Bilder von Dienstag aus Butscha, dem Ort des russischen Massakers 2022, täuschen zudem. Denn von den 27 EU-Aussenministern waren nur zwölf angereist. Der Rest liess sich vertreten. Und wenig überraschend war ‌der Solidaritäts-Termin vor allem den Chefdiplomaten aus dem Osten und Norden der Union wichtig. «Wir sehen doch in der EU, dass die tatsächliche Hilfe für die Ukraine in vielen Ländern drastisch abgenommen hat», kritisiert ein EU-Diplomat. Einigen Staaten fehlt schlicht das Geld, andere sehen nach vier Jahren Krieg sinkende Zustimmungsraten für die Hilfe. Deutschland dagegen übernimmt mit den 11,5 Milliarden Euro Militärhilfe allein in diesem Jahr einen immer grösseren ​Anteil. Deshalb ​pocht die Bundesregierung so sehr auf den 90-Milliarden-Kredit, der eine einseitige Belastung vermeiden soll.